Italie: le PIB recule de 0,2% au premier trimestre

Milan (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Italie a reculé de 0,2% au premier trimestre sous l'effet de la guerre en Ukraine et de l'envolée des prix de l'énergie, a indiqué vendredi dans sa première estimation l'Istat. Ce résultat est cependant meilleur qu'attendu par la banque centrale et le gouvernement transalpin.

L'institut d'émission italien avait prévu une baisse de 0,7% du PIB au premier trimestre tandis que le gouvernement tablait sur un recul de 0,5%. Le tassement de 0,2% est calculé par rapport au trimestre précédent, a précisé l'Istat. Sur un an, la production italienne progresse de 5,8%.

"L'économie italienne, après quatre trimestres de croissance soutenue, enregistre au premier trimestre 2022 une légère baisse de l'activité. Sur un an, l'activité reste encore très soutenue avec une croissance de près de 6%", analyse l'Istat.

Pour l'ensemble de l'année et pour 2023, la Banque d'Italie avait prévu début avril une croissance d'environ 3%, "dans le scénario le plus favorable, qui suppose une résolution rapide" de la guerre en Ukraine. Dans le pire des cas, "qui implique également une interruption des flux de gaz russe seulement partiellement compensés par d'autres sources", le PIB diminuerait de près de 0,5% en 2022 et 2023, selon les calculs de la Banque d'Italie.

afp/vj