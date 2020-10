Italie: le chiffre d'affaires de l'industrie a poursuivi sa reprise en août

Milan (awp/afp) - Le chiffre d'affaires de l'industrie italienne a poursuivi sa reprise en août, avec une hausse de 5,9% sur un mois, même s'il reste en recul par rapport à l'année passée du fait de l'impact de la pandémie de coronavirus, a indiqué jeudi l'Istat.

En mars et avril, il avait subi une baisse de 25,1% puis de 29,5% sur un mois en raison des mesures de confinement prises pour endiguer l'épidémie. Il avait ensuite connu un fort rebond en mai (+42,5%), avec le déconfinement, et des hausses plus modérées les mois suivants.

Par rapport à août 2019, le chiffre d'affaires, corrigé des effets du calendrier, reste néanmoins en retrait de 3,8%, alors que l'impact de la pandémie sur l'économie se prolonge, a précisé l'Institut national des statistiques dans un communiqué.

Dans le secteur manufacturier, la raffinerie enregistre la plus forte baisse de chiffre d'affaires par rapport à août 2019, à -29,2%, suivie de l'industrie pharmaceutique (-7,6%). La filière des meubles enregistre elle la hausse la plus notable (+16,9%).

Les commandes à l'industrie ont, elles aussi, poursuivi leur reprise, avec une hausse de 15,1% en août sur un mois (et de +47,3% de juin à août), mais affichent une baisse de 34,7% sur un an.

"En août, pour le quatrième mois consécutif, la croissance sur un mois du chiffre d'affaires de l'industrie s'est poursuivie, tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur. L'augmentation est enregistrée par tous les principaux groupes d'industries, à l'exception du secteur de l'énergie", a commenté l'Istat dans son communiqué.

Le mois d'avril avait enregistré les plus mauvais résultats en terme de chiffre d'affaires et de commandes à l'industrie depuis le début des statistiques en janvier 2000.

Depuis fin avril, les entreprises ont peu à peu repris leurs activités, mais le choc sur l'économie italienne, la troisième de la zone euro, sera sévère, avec une chute du PIB estimée autour de 9 à 11%.

afp/jh