Italie: le chiffre d'affaires de l'industrie poursuit sa hausse en janvier

Milan (awp/afp) - Le chiffre d'affaires de l'industrie italienne a poursuivi sa hausse en janvier, malgré un contexte économique perturbé par la pandémie de coronavirus, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

Sur un mois, il a gagné 2,5%, après avoir augmenté de 1,1% en décembre.

Cette hausse est plus marquée sur le marché extérieur (+5%) que sur le marché intérieur (+1,2%).

Par rapport à janvier 2020, le chiffre d'affaires, corrigé des effets du calendrier, est cependant en recul de 1,6%.

L'industrie du textile et de l'habillement (-18,6%) et les raffineries (-29%) ont subi les plus fortes baisses sur un an.

A l'inverse, les secteurs des équipements électriques (+15,4%) et des machines et équipements (+9,8%) ont enregistré les plus fortes hausses.

Le chiffre d'affaires de l'industrie italienne a chuté de 11,5% en 2020, le pire résultat depuis la crise financière de 2009, sous l'effet de la pandémie qui a paralysé une grande partie des secteurs économiques pendant les périodes de confinement.

Le choc de l'épidémie sur l'économie italienne, la troisième de la zone euro, a été sévère, avec un plongeon du Produit intérieur brut de 8,9% en 2020.

