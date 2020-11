Italie: le chiffre d'affaires de l'industrie repart à la baisse en septembre

Milan (awp/afp) - Le chiffre d'affaires de l'industrie italienne est reparti à la baisse en septembre, après quatre mois consécutifs de hausse, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques.

Sur un mois, il a diminué de 3,2%. En mars et avril, il avait subi une forte baisse en raison des mesures de confinement prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus, avant de rebondir fortement en mai (+42,4%) avec le déconfinement, puis d'enregistrer des hausses plus modérées les mois suivants.

Par rapport à septembre 2019, le chiffre d'affaires, corrigé des effets du calendrier, est en recul de 4,6%.

Dans le secteur manufacturier, les moyens de transports enregistrent la hausse la plus forte sur un an (+4,6%), tandis que les activités de raffinage de pétrole essuient la baisse la plus importante (-34,7%).

Les commandes à l'industrie sont, elles aussi, reparties à la baisse, avec un recul de 6,4% en septembre sur un mois.

En revanche, comparées à septembre 2019, les commandes ont augmenté de 3,2%. La plus forte hausse a eu lieu dans le secteur des moyens de transport (+17,6%) et les plus fortes baisses dans l'industrie pharmaceutique (-4,0%) et le secteur des ordinateurs et de l'électronique (-4,1%).

Le mois d'avril avait enregistré les plus mauvais résultats en terme de chiffre d'affaires et de commandes à l'industrie depuis le début des statistiques en janvier 2000.

Le choc de la pandémie sur l'économie italienne, la troisième de la zone euro, sera sévère, avec une chute du PIB estimée autour de 9,5 à 11%.

afp/jh