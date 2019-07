Italie: le chômage baisse encore en juin, à 9,7%, plus bas depuis 2012

Milan (awp/afp) - Le taux de chômage en Italie, passé sous la barre symbolique des 10% en mai, une première depuis sept ans, a poursuivi sa baisse en juin, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Il a reculé de 0,1 point sur un mois, pour atteindre 9,7%, soit son niveau le plus bas depuis janvier 2012, selon des données provisoires.

Le taux de chômage reste néanmoins toujours très au-dessus de la moyenne de la zone euro, qui s'élevait en mai à 7,5%.

Parmi les 15-24 ans, la baisse a encore été plus importante (-1,5 point sur un mois), passant à 28,1%. Mais il demeure là encore extrêmement élevé par rapport au taux de 15,7% de la zone euro.

Le taux de chômage a reculé de 0,1 point tant parmi les femmes italiennes (à 9,7%) que parmi les hommes (à 9%).

Le taux d'emploi général a lui progressé de 0,1 point à 59,2%, son niveau le plus élevé depuis 1977.

Sur un an, la tendance à la hausse du nombre de personnes ayant un emploi s'est poursuivie avec une augmentation de 0,5% par rapport à juin 2018, soit 115.000 personnes actives occupées en plus, note l'Istat.

L'Istat prévoit un taux de chômage de 10,8% en 2019 en Italie, après 10,6% en 2018, tandis que les analystes tablent sur 10,4%, selon le consensus du fournisseur d'informations financières Factset Estimates.

L'Italie a enregistré une hausse de son Produit intérieur brut (PIB) de seulement 0,1% au 1er trimestre, après une récession au dernier semestre 2018.

Son économie est affectée par le ralentissement économique en Europe, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi par la prudence des entreprises italiennes qui investissent moins, inquiètes à la fois de l'évolution mondiale et de la politique engagée par la coalition populiste au pouvoir depuis un an à Rome.

