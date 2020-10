Italie: le chômage en toute petite baisse en août

Milan (awp/afp) - Le taux de chômage a diminué très légèrement en août en Italie à 9,7%, mais a poursuivi sa hausse parmi les jeunes de 15 à 24 ans, atteignant 32,1%, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

Le chômage a reculé de 0,1 point pour l'ensemble de la population active durant ce mois habituellement de congé dans la péninsule, mais a progressé de 0,3 point chez les 15-24 ans.

Avec les mesures de confinement prises pour endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19, le taux de chômage avait connu en mars et en avril une baisse en trompe-l'oeil, un certain nombre d'Italiens ayant décidé de ne plus chercher de travail en raison de la fermeture de nombreuses entreprises.

Mais entre les mois de mai, marqué par la levée des mesures de confinement, et juillet, il était reparti à la hausse, alors que l'économie se relançait.

En août en revanche, alors que nombre d'entreprises étaient en congés, le nombre de personnes à la recherche d'un travail a diminué de 0,9% (-23.000).

Le taux d'emploi général de la population active a progressé de 0,2 point, pour atteindre 58,1%.

Mais par rapport à février, soit avant le début de l'épidémie, il est encore inférieur de 350.000 personnes.

La péninsule, premier pays touché en Europe par l'épidémie où elle a fait près de 36.000 morts, va subir cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le gouvernement italien table sur un recul de 9% du PIB cette année (contre -8% estimé en avril), avant un rebond de 6% en 2021, selon le nouveau projet de loi de finances qui devrait être approuvé lundi soir et dont les médias italiens se font l'écho.

D'autres organisations sont plus pessimistes, comme l'OCDE qui prévoit une chute de 10,5% du PIB italien cette année ou la Commission européenne (-11,2%).

Dans le même temps, d'après les nouvelles prévisions de Rome anticipées par les médias, le déficit public bondira à 10,8%, contre 1,6% l'an passé, et ce alors que le gouvernement italien tablait sur 2,2% pour cette année avant l'éclatement de la pandémie.

Du côté de la dette publique, les chiffres sont vertigineux: elle devrait atteindre 158% cette année, contre 134,8% en 2019 et 2018, qui constituait déjà le deuxième ratio plus élevé dans la zone euro, derrière la Grèce.

L'Italie compte lancer un vaste plan pour relancer son économie.

Avec 208,6 milliards d'euros de subventions et prêts, la péninsule est le principal bénéficiaire d'un plan de relance européen de 750 milliards d'euros adopté en juillet par les dirigeants de l'UE pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

afp/al