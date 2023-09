Rome (awp/afp) -Le gouvernement italien a abaissé mercredi ses prévisions économiques, à partir desquelles sera élaboré son projet de budget 2024 qui promet d'être serré, faute de rentrées fiscales dans une conjoncture relativement terne.

Discipline, modération ou rigueur? Avec Paris et Madrid, la Première ministre Giorgia Meloni espère encore voir prolongée en 2024 la suspension du Pacte de stabilité, qui limite le déficit des administrations publiques des États membres de la zone euro à 3% du PIB et la dette publique à 60% du PIB.

Mais elle ne peut se permettre de faire déraper plus gravement les comptes publics: le déficit a atteint 8% du PIB en 2022, et le ratio de la dette, à plus de 141% du PIB, est le plus élevé de la zone euro après la Grèce.

"Nous travaillons à l'élaboration d'un projet de budget sous le sceau de la discipline et du bon sens", a commenté Mme Meloni mercredi soir après l'approbation en conseil des ministres de la nouvelle feuille de route économique de son gouvernement.

Selon ce Document économique et financier (DEF), la croissance du PIB italien devrait atteindre 0,8% en 2023, contre 1% escompté dans les dernières prévisions d'avril, et 1,2% en 2024 (contre 1,5% auparavant).

L'exécutif a par ailleurs relevé sa prévision de déficit public pour 2023 à 5,3% du PIB, contre 4,5% attendus précédemment. Pour 2024, il table sur un déficit de 4,3%, supérieur aux 3,7% qu'il prévoyait encore dans ses prévisions d'avril.

Parallèlement, la prévision de ratio de la dette publique a été abaissée à 139,6% en 2026 contre 140,4% auparavant.

Les défis sont autant politiques qu'économiques pour Giorgia Meloni qui, un an après son arrivée aux affaires, doit véritablement boucler son premier budget.

Certes, son exécutif avait compilé le budget 2023 mais c'était le gouvernement sortant, avec l'ex-banquier central Mario Draghi aux commandes, qui présentait son bilan et lui avait mâché le travail.

'Robin des bois fiscal' ___

Mme Meloni et ses alliés de droite, populaires notamment chez les travailleurs indépendants et les petits entrepreneurs, s'étaient engagés pendant la campagne des législatives à baisser les impôts tout en investissant dans la souveraineté industrielle et les familles, afin de juguler le déclin des naissances qui menace la prospérité future de la troisième économie de la zone euro.

Au risque, lui opposaient ses détracteurs, de creuser les déficits et la dette publique. Mme Meloni répliquait qu'elle comptait s'affranchir des "diktats" de Bruxelles.

Or la croissance plus faible qu'espéré, la mauvaise passe que traverse l'Allemagne, son principal partenaire commercial, et le retard pris par son plan de relance financé par des fonds européens postpandémie pèsent lourdement sur les comptes de l'Italie.

La promesse d'étendre aux salariés l'impôt forfaitaire de 15% accordé aux auto-entrepreneurs et artisans disposant de revenus annuels jusqu'à 85.000 euros a été renvoyée aux calendes grecques, tout comme l'enterrement définitif de la loi Fornero de 2011 fixant l'âge de départ à la retraite à 67 ans.

Avec une croissance aussi modeste et l'impossibilité politique de demander un effort fiscal supplémentaire aux ménages, Mme Meloni a utilisé deux leviers: d'un côté, elle a raboté un amortisseur social, le "revenu de citoyenneté" destiné aux plus pauvres, de l'autre instauré une taxe sur les superprofits des banques.

Même si le gouvernement a depuis édulcoré cette super-taxe bancaire, l'effet a été délétère sur les marchés et certains analystes s'inquiètent de ses conséquences sur l'investissement.

Mme Meloni "avait marqué le début de son mandat du sceau du sérieux, de la discipline budgétaire et du respect des règles. Mais par la suite, peut-être à cause de la chaleur estivale, elle est revenue au populisme en tirant sur les banques", ironise dans une note Lorenzo Codogno, ancien économiste en chef du Trésor italien.

"Le message implicite est que n'importe quel acteur économique - pas uniquement les banques -, s'il génère plus de bénéfices que ce qui est socialement jugé acceptable, peut s'attendre à une intervention du Robin des bois fiscal", juge-t-il.

afp/rp