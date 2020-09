Italie: le taux de chômage grimpe encore en juillet, à 9,7%

Milan (awp/afp) - Le taux de chômage a poursuivi sa hausse en juillet en Italie, atteignant 9,7%, et même 31,1% parmi les jeunes de 15 à 24 ans, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

Le chômage a progressé de 0,5 point en juillet pour l'ensemble de la population active, avec une hausse encore plus marquée, de 1,5 point, pour les 15-24 ans.

Avec les mesures de confinement prises pour endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus, le taux de chômage avait connu en mars et avril une baisse en trompe-l'oeil, un certain nombre d'Italiens ayant décidé de ne plus chercher de travail en raison de la fermeture de nombreuses entreprises.

Mais depuis le mois de mai et la levée des mesures de confinement, il est reparti à la hausse.

Le nombre de personnes à la recherche d'un travail a ainsi augmenté de 5,8% en juillet (+134'000) et de 10,4% (+218'000) sur le trimestre mai-juillet.

En juillet, le taux d'emploi général de la population active a progressé de 0,2 point, pour atteindre 57,8%. Mais par rapport à février, soit avant le début de l'épidémie, il est inférieur de 500'000 personnes.

La péninsule, premier pays touché en Europe par l'épidémie où elle a fait plus de 35'000 morts, devrait subir cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un plongeon du PIB estimé, selon les experts et les scénarios, entre 8 et 14%.

Sur les six premiers mois de l'année, la chute du Produit intérieur brut a atteint 14,7%, selon l'Istat.

afp/jh