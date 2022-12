Italie: le taux de chômage recule à 7,8% en octobre

Milan (awp/afp) - Le taux de chômage en Italie est reparti à la baisse en octobre par rapport au mois précédent, à 7,8%. Il a reculé de 0,1 point après trois mois de stagnation, a annoncé jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans a diminué de 0,2 point à 23,9%, maintenant toutefois un niveau très élevé. Le taux d'emploi général de la population active en Italie a gagné 0,2 point à 60,5%, au plus haut depuis 1977.

Le nombre de personnes à la recherche d'un travail a diminué de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent, soit 8.000 demandeurs d'emploi en moins. Le taux de chômage en Italie reste nettement supérieur à celui de la zone euro, qui est tombé en septembre à son plus bas niveau historique, soit 6,6%.

Le taux de chômage des femmes a baissé de 0,1 point à 9,2%, un niveau toutefois bien plus élevé que celui des hommes, en recul de 0,1 point à 6,8%. L'Italie a vu son produit intérieur brut (PIB) progresser de 0,5% au troisième trimestre par rapport au précédent, malgré un contexte économique assombri par l'envolée des prix.

Les perspectives sont toutefois plus sombres pour le quatrième trimestre pour lequel le gouvernement de Giorgia Meloni s'attend à une légère baisse du PIB, due notamment au recul de la production industrielle. L'inflation s'est établie en novembre à 11,8% sur un an, un record depuis mars 1984, et l'indice calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne a atteint même 12,5%, bien supérieur à la moyenne de la zone euro (10%).

afp/vj