Italie: le taux de chômage stable en avril à 10,2%

Rome (awp/afp) - Le taux de chômage en Italie est resté stable en avril à 10,2%, selon des données provisoires publiées mardi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Parmi les jeunes italiens âgés de 15 à 24 ans, le taux de chômage est toutefois remonté en avril de 0,8 point de pourcentage sur un mois pour atteindre le taux de 31,4%, soit l'un des niveaux les plus élevés de l'Union européenne.

Sur un mois, le taux de chômage a légèrement augmenté parmi les femmes, particulièrement dans la tranche d'âge 15-24 ans, relève l'institut de statistiques. Sur un an, le taux de chômage est en baisse de 0,7 point de pourcentage.

Sur un an, le nombre de personnes ayant un emploi est resté stable en avril avec un taux d'emploi lui aussi stable à 58,8%, note l'Istat.

Le gouvernement italien prévoit un taux de chômage de 11% en 2019 puis de 11,1% en 2020. Mais l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) est plus pessimiste, tablant sur 11,7% cette année et 12,3% l'année suivante.

afp/al