Italie: légère hausse de la confiance des entreprises en février

Rome (awp/afp) - L'indice de confiance des entreprises en Italie a légèrement augmenté en février, alors que le moral des consommateurs a en revanche baissé, a annoncé jeudi l'Institut national des statistiques (Istat), selon un recensement effectué avant l'explosion des cas de coronavirus dans le pays.

La confiance des ménages a reculé de 111,8 à 111,4 points tandis que celle des entreprises a progressé de 99,2, à 99,8, a précisé l'institut italien.

Toutes les composantes de l'indice de confiance des consommateurs sont en baisse: la perception du climat économique est passée de 123,8 à 123,4, de leur situation personnelle de 108,4 à 107,8, du présent de 110,7 à 110,6 et du futur de 114,6 à 112,7.

Sur le front des entreprises, l'indice de confiance a augmenté de 100 à 100,6 points dans le secteur manufacturier mais il a baissé de 142,7 à 142,3 dans la construction. Dans les services il est resté stable, à 99,4 tandis que dans le commerce il a augmenté de 106,6 à 107,6.

Depuis la semaine passée, la péninsule a connu une explosion des contaminations au Covid-19, en faisant le pays européen le plus touché avec plus de 400 cas et 12 décès, la grande majorité en Lombardie, région de la capitale économique Milan.

L'Italie avait prévu une croissance de 0,6% de son PIB (Produit intérieur brut) en 2020, après 0,2% l'an passé, selon l'Istat, mais cette déjà faible prévision devrait être revue à la baisse en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus. Le pays devrait même connaître une récession au premier semestre, estiment les analystes.

L'Italie sera de nouveau le dernier pays en terme de croissance dans l'Union européenne.

afp/al