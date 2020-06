Italie: les prix en baisse en mai pour la 1ère fois depuis 2016

Milan (awp/afp) - L'Italie a enregistré une baisse des prix de 0,2% en mai pour la première fois depuis octobre 2016, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques.

Cette baisse de 0,2% des prix est aussi bien sur un mois que sur un an, a ajouté l'Istat en précisant qu'elle est due essentiellement à la baisse des prix des produits énergétiques.

"L'inflation redevient négative en mai pour la première fois depuis octobre 2016 quand la baisse de l'indice générale des prix fut aussi de -0,2%", a noté l'Institut.

"Ceci est dû essentiellement à la forte baisse des prix des carburants qui ont chuté de 12,7%, un niveau jamais enregistré depuis juillet 2009 où cette baisse avait été de -14,6%", a encore commenté l'Istat.

En éliminant la composante carburant, l'inflation monte à 1%, a précisé l'Institut. L'inflation acquise pour 2020 est de -0,1%, ajoute l'Istat.

Cette donnée est considérée comme "sous-estimée" par l'association de consommateurs Federconsumatori qui assure que les prix qu'elle a relevés et qui lui ont été signalés par les Italiens "montrent une hausse consistante; en particulier des produits agro-alimentaires et des biens pour l'hygiène de la maison et de la personne".

Le panier habituel du consommateur (biens alimentaires, produits pour la maison et le soin des personnes) a augmenté de 2,4% en mai sur un an, contre 2,5% en avril, a précisé l'Istat.

