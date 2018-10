Italie: objectif de croissance à 1,5% pour 2019, 1,6% et 1,4% ensuite

Rome (awp/afp) - Le ministre italien de l'Economie, Giovanni Tria, a annoncé jeudi un objectif de 1,5% de croissance pour le pays en 2019 et de "1,6% et 1,4% pour les années successives", dans une lettre adressée à la Commission européenne.

Le ministre confirme également dans son courrier les prévisions de réduction du déficit public italien, qui passera de 2,4% du PIB l'an prochain "à 2.1% en 2020 pour clore à 1,8% en 2021".

Le ministre estime que les mesures prises par le gouvernement, et notamment une "moindre pression fiscale sur les petites et moyennes entreprises", entraînera une hausse de la croissance à 1,5% en 2019 "pour arriver à 1,6% et 1,4% pour les années successives".

"Désormais s'ouvre la phase de confrontation avec la Commission européenne qui pourra évaluer les raisons fondées de la stratégie de croissance du gouvernement définies par la loi de finances", poursuit Giovanni Tria.

Le gouvernement italien s'est finalement résolu mercredi à abaisser sa prévision de déficit public, au moins à partir de 2020, dans l'espoir de calmer les marchés et les inquiétudes de la Commission européenne et de certains pays européens.

Rome avait pourtant présenté il y a moins d'une semaine un projet de budget ambitieux prévoyant un déficit public à 2,4% du Produit intérieur brut (PIB) pour les trois prochaines années.

Cette décision avait fortement secoué les marchés financiers vendredi et provoqué une hausse sensible du taux des emprunts italiens à dix ans.

La première version du projet de budget - qui prévoit des mesures coûteuses comme le revenu de citoyenneté ou l'abaissement de l'âge de la retraite - avait été plutôt mal accueillie à Bruxelles. Le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, avait dès vendredi jugé ce projet "hors des clous " européens.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait pour sa part déclaré ne pas vouloir se retrouver à gérer une nouvelle crise grecque en Europe.

"Comme c'est arrivé au sein du gouvernement, j'espère que le dialogue avec la Commission européenne restera ouvert et constructif, en tenant compte des exigences réelles des citoyens et des entreprises et du rôle que jouent les institutions", conclut Giovanni Tria.

afp/rp