Italie: petite hausse de la production industrielle en octobre

La production industrielle en Italie, qui avait chuté en septembre après quatre mois consécutifs de hausse, a enregistré de nouveau en octobre une petite hausse, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

La production a augmenté de 1,3% sur un mois, avec les biens d'équipement qui enregistrent la plus forte hausse, +2,6%, les biens intermédiaires +1,3% et les biens de consommation +0,7%, tandis que l'énergie baisse de 3%. Comparé à octobre 2019, la production industrielle s'affiche cependant en retrait, avec une baisse de 2,1%, en données corrigées des effets du calendrier.

L'Italie, premier pays touché par la pandémie en Europe, a imposé un strict confinement en mars et avril, paralysant une grande partie de son tissu économique. Par conséquent: la production industrielle avait chuté de 27,9% en mars et 20,1% en avril, sur un mois. Mais avec la levée du confinement, elle avait rebondi nettement (+41,7% en mai, +8,2% en juin, etc.).

Ainsi sur le trimestre août-octobre, la production industrielle a augmenté de 11,7% par rapport au trimestre précédent, précise l'Istat. "Nous observons en octobre une légère amélioration de la production industrielle, après la baisse enregistrée en septembre sur un mois. La moyenne des trois derniers mois offre une dynamique largement positive", constate l'Institut dans son commentaire.

Le choc de la pandémie sur l'économie italienne est sévère. Le pays va connaître cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une chute du PIB estimée entre 9% et 11,5%, mais la deuxième vague pourrait affecter encore davantage la troisième économie de la zone euro.

