Italie: poursuite de la baisse des commandes à l'industrie en juillet

Milan (awp/afp) - Les commandes à l'industrie en Italie ont poursuivi leur baisse en juillet avec un recul de 1% sur un an, a annoncé mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

En baisse depuis novembre 2018, elles avaient subi une diminution de 4,9% en juin et de 2,3% en mai.

Le secteur des moyens de transport a subi le recul le plus important (-11,9%), tandis que les commandes d'appareils électriques ont connu la plus forte hausse (+8,8%).

Sur un mois, les commandes ont diminué de 2,9%.

De son côté, sur un an, et corrigé des effets calendaires, le chiffre d'affaires de l'industrie a reculé de 0,6%.

Le secteur ayant enregistré la plus forte baisse est encore une fois l'industrie pharmaceutique (-10,9%) tandis que la plus forte hausse a eu lieu dans l'alimentaire (+4,9%).

Sur un mois, le chiffre d'affaires de l'industrie italienne a diminué de 0,5%.

L'Italie a connu une stagnation de son produit intérieur brut (PIB) au premier semestre 2019, après une "récession technique" fin 2018, soit deux trimestres de suite de recul du PIB.

Pour l'ensemble de l'année, la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) tablent sur une croissance économique de l'Italie de 0,1%.

Mais certains économistes sont encore plus pessimistes, estimant que la troisième économie de la zone euro pourrait de nouveau tomber en récession.

L'économie italienne est affectée par le ralentissement économique dans toute l'Europe, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi par la prudence des entreprises qui investissent moins, inquiètes à la fois de l'évolution mondiale et de l'instabilité politique qui a touché le pays.

Le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte, formé par le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et le Parti démocrate (PD, centre-gauche), suscite cependant des espoirs en Italie et sur les marchés, comme en témoigne la baisse importante du spread, l'écart entre les taux d'emprunt allemand et italien.

afp/buc