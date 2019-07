Italie: poursuite de la baisse des commandes à l'industrie en mai

Milan (awp/afp) - Les commandes à l'industrie en Italie ont poursuivi leur baisse en mai avec un recul de 2,5% sur un an, a annoncé mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Elles avaient déjà subi une diminution de 0,2% en avril, de 3,8% en mars et de 3,1% en février.

L'industrie pharmaceutique enregistre le recul le plus marqué (-7,1%), tandis que les commandes d'appareils électriques connaissent la plus forte hausse (+8,9%).

Sur un mois, les commandes ont en revanche augmenté de 2,5%.

De son côté, sur un an, et corrigé des effets calendaires, le chiffre d'affaires de l'industrie a progressé de 0,3%.

Le secteur ayant enregistré la plus forte baisse est encore une fois l'industrie pharmaceutique (-8,5%) tandis que la plus forte hausse a eu lieu comme en avril dans celui de l'informatique et produits électroniques (+19,1%).

Sur un mois, le chiffre d'affaires de l'industrie italienne a enregistré une hausse de 1,6%.

La péninsule, qui a subi une "récession technique" au dernier semestre 2018, devrait connaître une croissance encore très faible cette année, de l'ordre de 0,1%, selon la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) et de 0,2% selon le gouvernement.

afp/buc