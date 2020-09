Italie: poursuite en juillet de la hausse de la production industrielle

Milan (awp/afp) - La production industrielle en Italie, en chute libre pendant les mois de confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, a poursuivi en juillet sa reprise mais en ralentissant, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

Après avoir rebondi de 41,5% en mai, elle a augmenté de 8,2% en juin sur un mois et de 7,4% en juillet, a expliqué l'Istat dans un communiqué.

Les rebonds les plus importants ont eu lieu dans la fabrication d'ordinateurs, produits électroniques et optique et appareils médicaux électriques (+16,5%), de moyens de transport (+12,7%) et dans la réparation et installation de machines (+12,2%).

L'Italie, premier pays touché par la pandémie en Europe, a imposé un strict confinement à partir du 9 mars, paralysant une grande partie de son tissu économique. Les entreprises ont recommencé à reprendre leurs activités fin avril avec une accélération à partir de mai.

Comparé à juillet 2019, la production industrielle reste néanmoins nettement en retrait, avec une baisse de 8%, en données corrigées des effets du calendrier.

En mars, la production industrielle avait chuté de 29,4% sur un an, et en avril, de 43,4% sur un an, avec un plongeon de celle des voitures proche de 100%.

"La reprise de la production industrielle s'est poursuivie en juillet (...) et concernent pratiquement tous les secteurs économiques à l'exception du secteur minier et de la fourniture d'énergie (...) qui enregistrent une petite baisse", indique l'Istat dans son commentaire.

Le choc de la pandémie sur l'économie italienne, la troisième de la zone euro, est sévère. L'Italie devrait connaître une baisse de son PIB (Produit intérieur brut) de 9% à 14% cette année, selon les divers scénarios des experts et instituts.

afp/al