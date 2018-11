Italie: production industrielle en baisse de 0,2% en septembre sur un mois

Rome (awp/afp) - La production industrielle en Italie a baissé de 0,2% en septembre sur un mois, après avoir augmenté de 1,7% en août, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat).

Sur un an, et corrigée des effets de calendrier, elle a augmenté de 1,3%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, et corrigée des effets de calendrier, elle a crû de 1,7% par rapport à la même période en 2017.

Sur un mois, l'indice progresse pour les biens de consommation (+0,3%) et intermédiaire (1,1%) mais il recule pour la production de biens d'équipement (-1,6%) et l'énergie (-0,1%).

Sur un an, l'indice augmente fortement dans la production de l'énergie (+4,2%), des biens d'équipement (+2,9%) et un peu moins pour les biens intermédiaires (+0,8%) tandis qu'il recule pour les biens de consommation (-0,8%).

L'activité ayant connu la plus forte hausse sur un an est la fourniture d'énergie électrique, de gaz et de vapeur (+7,0%), tandis que la baisse la plus importante a été enregistrée dans l'activité d'extraction (-11,2%).

En 2017, corrigée des effets du calendrier, la production industrielle avait augmenté de 3,6%, après une progression de 1,9% l'année précédente.

afp/jh