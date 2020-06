Italie: raid contre le travail au noir

Rome (awp/ats/afp) - Quatorze exploitations agricoles ont été saisies et 60 personnes interpellées mercredi matin par un raid de la police. L'action visait à combattre l'exploitation de travailleurs dans les champs, pour beaucoup des migrants illégaux.

L'opération menée avec 300 membres des forces de l'ordre s'est déroulée au petit matin dans les provinces de Cosenza (région Calabre) et Matera (région Basilicate), a précisé la police italienne dans un communiqué. Les soixante personnes interpellées sont soupçonnées de faire partie de groupes criminels organisés se livrant à l'exploitation illégale de travailleurs et à l'aide à l'immigration clandestine.

Chaque été, des milliers d'ouvriers agricoles africains, mais aussi bulgares et roumains, viennent dans la péninsule pour récolter fruits et légumes. Souvent payés un salaire de misère et vivant parfois dans des camps aux conditions d'hygiène déplorables, beaucoup sont exploités par des organisations mafieuses.

Le gouvernement italien a décidé cet été de régulariser temporairement des clandestins travaillant dans les domaines de l'agriculture. Il veut ainsi lutter contre ces pratiques ("caporalato" en italien) et assurer une couverture santé aux saisonniers.

Les employeurs doivent déposer une demande de régularisation en payant une contribution forfaitaire de 500 euros. Les étrangers dont le titre de séjour est arrivé à échéance peuvent de leur côté demander un titre temporaire.

Cette possibilité, offerte du 1er juin au 15 juillet, également pour le personnel de maison s'occupant notamment de personnes âgées, a rencontré pour l'instant peu de succès, avec seulement 9500 demandes car les employeurs ne veulent pas payer, indique le journal La Repubblica, notant que la population ciblée est estimée à 220'000 travailleurs.

Pour la ministre des politiques agricoles, Teresa Bellanova, qui s'est battue pour la mesure en mettant sa démission dans la balance, il ne s'agit pas d'un "flop". "Cette norme contient des conditions de justice sociale: quel que soit le résultat, ça ne sera jamais un flop. Même s'il n'y avait qu'une seule personne arrachée à l'invisibilité et à des conditions de travail obscènes, je le considérerais comme un succès", a-t-elle souligné dans un entretien au journal.