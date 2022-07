Ivana Trump, première épouse de Donald Trump qui a aidé à bâtir son empire, meurt à 73 ans

"Je suis très attristé d'informer tous ceux qui l'aimaient, et ils sont nombreux, qu'Ivana Trump est décédée chez elle à New York", a déclaré M. Trump dans un message posté sur la plateforme de médias sociaux Truth Social.

Le couple s'est marié en 1977 et a divorcé en 1992. Ils ont eu trois enfants ensemble : Donald Jr., Ivanka et Eric.

"Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination", a déclaré la famille Trump dans un communiqué. Elle a grandi sous le régime communiste dans l'ancienne Tchécoslovaquie.

Ni la déclaration de la famille Trump ni le message de l'ancien président ne mentionnent la cause du décès, mais un porte-parole de la police a déclaré qu'elle avait été retrouvée morte dans les escaliers de son appartement et qu'aucun acte criminel n'était suspecté.

Le New York Times, citant des responsables des forces de l'ordre anonymes, a déclaré que la mort semblait accidentelle et qu'elle était peut-être tombée dans les escaliers.

Le service des incendies de New York a déclaré que les ambulanciers ont répondu à un appel à son appartement pour un arrêt cardiaque.

Elle est née Ivana Marie Zelnickova le 20 février 1949 à Gottwaldov, en Tchécoslovaquie, la ville où elle a grandi près de Prague qui est maintenant connue sous le nom de Zlin en République tchèque.

Elle a passé une grande partie de sa jeunesse à faire du ski de compétition pour le système national tchécoslovaque, puis à l'Université Charles de Prague, où elle a obtenu une maîtrise en éducation physique et en langues, selon sa biographie publiée par CMG Worldwide, une agence commerciale pour les célébrités qui la représentait.

Après l'université, elle a suivi son intérêt amoureux de l'époque, le skieur professionnel George Syrovatka, au Canada, et a ensuite commencé à poser pour l'agence Audrey Morris à Montréal, selon CMG.

Lors d'un voyage de mannequinat à New York en 1976, elle a rencontré Donald Trump, selon CMG, et ils se sont mariés neuf mois plus tard.

Ivana Trump a joué un rôle dans la construction de l'image médiatique des Trump dans les années 1980, lorsqu'ils étaient l'un des couples de pouvoir les plus en vue de New York.

Si Donald Trump s'est attribué le mérite de ses premiers succès sur le marché immobilier très concurrentiel de Manhattan, Ivana Trump a également joué un rôle important dans l'entreprise familiale peu après leur mariage, selon le New York Times.

Elle a travaillé aux côtés de son mari au développement de la Trump Tower, son bâtiment emblématique sur la Cinquième Avenue à Manhattan, et d'autres projets très en vue tels que le Trump Taj Mahal Casino Resort à Atlantic City, dans le New Jersey, indique le Times.

Ivana Trump a été vice-présidente chargée de la décoration intérieure pour la Trump Organization et a géré l'hôtel historique Plaza, que Trump a acquis en 1988, tout en élevant leurs trois enfants.

Leur divorce, qui est intervenu après la liaison très médiatisée de Donald Trump avec Marla Maples, qu'il a ensuite épousée, a alimenté les tabloïds new-yorkais.

Un juge de New York a invoqué un "traitement cruel et inhumain" de la part de Donald Trump pour accéder à la demande de divorce d'Ivana Trump.

Elle est apparue dans le film de 1996 "First Wives Club", dans lequel elle dit à trois femmes dont les maris les ont plaquées pour des femmes plus jeunes : "Ne vous fâchez pas. Obtenez tout".

Dans le règlement de son divorce, Ivana Trump a reçu 14 millions de dollars plus 650 000 dollars par an pour subvenir aux besoins de leurs trois enfants, un manoir de 45 pièces dans le Connecticut, un appartement au Trump Plaza et l'utilisation du manoir Mar-a-Lago en Floride pendant un mois par an, selon le New York Times.

Quels que soient leurs différends antérieurs, Ivana Trump a soutenu la candidature de son ancien mari à la Maison Blanche en 2016, déclarant aux interviewers qu'elle lui proposait périodiquement des conseils.

Elle a déclaré à la chaîne de télévision CBS en 2017 que Trump lui avait proposé le poste d'ambassadeur en République tchèque, mais qu'elle l'avait refusé.

Ivana Trump laisse derrière elle sa mère, ses trois enfants et 10 petits-enfants, selon le communiqué de la famille.

Elle s'est mariée trois autres fois, dont une fois avant de rencontrer Trump dans ce qu'elle a décrit comme un mariage de la guerre froide pour obtenir un passeport autrichien. Ses deux mariages ultérieurs se sont également soldés par un divorce.