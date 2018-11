Ivanhoé Cambridge acquiert un campus de bureaux de 90 000 m2 à Saint-Denis Pleyel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a acquis un campus de bureaux de 90 000 mètres carrés vendu par AEW pour le compte d’un investisseur institutionnel, dans le quartier Saint-Denis Pleyel. Il s’agit du plus grand actif vendu cette année sur le marché français de bureaux. Simultanément, EDF a signé un bail de 9 ans ferme sur sa première implantation en France, et a engagé un programme de rénovation de ses aménagements.Le campus comprend 4 immeubles connectés construits sur une parcelle de 4 hectares paysagés." Après les récentes opérations HUB 247 à Nanterre et les Tours DUO, cette transaction illustre une nouvelle fois l'expertise et la stratégie européenne d'Ivanhoé Cambridge qui consistent à investir dans des projets à fort potentiel de croissance au sein de territoires urbains en cours de régénération ", a commenté Karim Habra, Directeur général Europe.