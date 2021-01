Ivanhoé Cambridge et PAG lancent une plateforme dédiée à la logistique au Japon 13/01/2021 | 11:31 Envoyer par e-mail :

" Le secteur de la logistique a été extrêmement résilient durant cette pandémie et va demeurer une priorité pour nous dans les années à venir, notamment en Asie-Pacifique, où nous avons déjà investi à Singapour, en Australie, en Chine, en Inde et en Indonésie ", a commenté George Agethen, vice-président principal, Asie-Pacifique chez Ivanhoé Cambridge.



" Nous sommes ravis de lancer cette stratégie d'investissement au Japon, et cette plateforme va considérablement accélérer notre capacité à développer et diversifier notre portefeuille dans ce marché clé en Asie ", a-t-il ajouté.



Le nouveau véhicule développera et gérera un portefeuille diversifié d'actifs logistiques en faisant l'acquisition de propriétés à la fois en développement et génératrices de rendements. Il sera dirigé par un comité d'investissement composé d'Ivanhoé Cambridge, actionnaire majoritaire du véhicule, et PAG qui en assurera la gestion opérationnelle.



La plateforme a déjà identifié une série d'opportunités pour son programme d'investissement.



Ce véhicule renforce le partenariat stratégique qu'Ivanhoé Cambridge et PAG avaient amorcé avec un premier investissement en 2017.





