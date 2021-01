Ivanhoé Cambridge a acquis « Alte Post Quartier », un ensemble immobilier à usage mixte situé à Neukölln, à Berlin. D’une surface de plus de 16 000 mètres carrés, l’ensemble est composé de bureaux dont la vaste majorité a été entièrement rénovée, d’appartements résidentiels neufs en cours de construction, et de services tels un restaurant, une salle de sport et un espace d’archivage. Commodus, co-investisseur de l'ensemble, agira en tant qu'asset manager pour conduire le projet.



" Avec l'acquisition d'Alte Post Quartier à Berlin, nous poursuivons le renforcement de notre présence en Allemagne, l'un des marchés stratégiques pour notre croissance en Europe", a commenté Karim Habra, Directeur général Europe & Asie-Pacifique d'Ivanhoé Cambridge.



"Le développement de projets emblématiques à usage mixte dans les quartiers les plus dynamiques des grandes métropoles est un axe majeur de la stratégie d'Ivanhoé Cambridge pour les années à venir ", a-t-il ajouté.