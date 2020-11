Ivanhoé Cambridge renforce son exposition en logistique avec l’acquisition d’une plateforme 23/11/2020 | 09:57 0 Envoyer par e-mail :

En février 2020, Ivanhoé Cambridge avait fait l'acquisition de Hub & Flow, un portefeuille d'actifs logistiques au sein des principaux hubs parisiens et lyonnais. L'ajout de ce nouvel actif portera ainsi le portefeuille Hub & Flow à 18 actifs pour un total de 466 000 mètres carrés.



" Cette nouvelle opération s'inscrit dans le cadre des ambitions d'expansion du portefeuille logistique d'Ivanhoé Cambridge en Europe continentale ", a commenté Arnaud Malbos, directeur des investissements pour l'Europe chez Ivanhoé Cambridge.



" L'acquisition de la plateforme de Roye contribuera notamment à renforcer la complémentarité géographique de Hub & Flow ", a-t-il ajouté.





Ivanhoé Cambridge a acquis en blanc, auprès de Catella Logistic Europe, une plateforme logistique de 36 000 mètres carrés située à Roye (Hauts-de-France), le long de l'autoroute A1 sur la dorsale entre Paris et Lille, avec une livraison prévue au quatrième trimestre 2021. Ce site pourra également recevoir une messagerie de 5 600 mètres carrés en complément du bâtiment principal pour des activités de transport/logistique pour l'industrie, la distribution et le e-commerce.