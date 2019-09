Ivanhoé Cambridge se renforce sur le marché immobilier en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ivanhoé Cambridge a annoncé poursuivre son expansion en Europe en ouvrant un bureau à Berlin et en nommant Christian Daumann Directeur des Investissements, Allemagne. Christian Daumann possède une expérience de 24 ans dans l’investissement immobilier commercial, la gestion d’actifs et l’investissement opportuniste dans des créances hypothécaires. Il rejoint Ivanhoé Cambridge pour contribuer au déploiement de la stratégie paneuropéenne de l’entreprise et accroître ses investissements dans le secteur immobilier dans les principales villes allemandes.Il vient compléter une équipe d'investissement paneuropéenne, qui est déjà en place à Paris, Londres et au Luxembourg.