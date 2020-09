Ivanohé Cambridge acquiert un ensemble immobilier à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ivanhoé Cambridge a annoncé avoir acquis un ensemble immobilier de 4 000 m² de surface situé Boulevard Voltaire, au cœur du 11ème arrondissement de Paris, et composé d’un immeuble résidentiel, d’un ancien espace industriel, et d’une rue intérieure privée. L'investisseur précise que l’actif sera totalement restauré et restructuré pour offrir un '' havre de paix au cœur de Paris ''. Ivanhoé Cambridge a confié le redéveloppement à Assembly dans le cadre d’une collaboration étroite.Prévu fin 2023, le nouvel ensemble mixte redéveloppé offrira une combinaison de lofts haut de gamme, d'espaces de travail polyvalents et de commerces donnant directement sur le Boulevard Voltaire." Cette acquisition est une opportunité off-market que nous avons su saisir au plus fort de la crise du Covid-19, et qui témoigne de notre agilité et de notre détermination à suivre nos convictions '', a déclaré Karim Habra, directeur général, Europe et Asie-Pacifique au sein d'Ivanhoé Cambridge.Avant d'ajouter: '' cet actif exceptionnel complète parfaitement notre portefeuille parisien et son redéveloppement témoigne une fois encore de l'engagement d'Ivanhoé Cambridge à revitaliser les quartiers autour de projets mixtes et adaptés aux nouveaux usages. "