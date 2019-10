Bourse de Paris : J-1 avant des négociations vouées à l'échec ?

La stratégie de négociation de Washington avec Pékin a le mérite d'être claire, à défaut d'être subtile. Les Etats-Unis ont jeté de l'huile sur le feu avant la reprise des négociations commerciales en sanctionnant des entreprises chinoises liées aux répressions contre les minorités du nord-ouest du pays. L'ancien Empire du milieu a évidemment répliqué en suggérant à l'Amérique de s'occuper de ses affaires. C'est à se demander si les deux protagonistes souhaitent réellement parvenir à un compromis. A moins qu'il ne s'agisse d'un contrefeu allumé par Donald Trump, menacé d'une procédure d'Impeachment ? Le conflit s'est durci hier entre parlementaires démocrates et exécutif avec le refus de la Maison Blanche de coopérer à une l'enquête en cours.

Pour une fois, Trump ne devrait pas se plaindre de la Fed. Le patron de l'institution, Jerome Powell, a indiqué hier lors d'une allocution que la banque centrale annoncera prochainement des mesures pour améliorer la liquidité du système bancaire et soulager le marché du repo, en tension depuis septembre. Powell a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne s'agira pas d'un nouveau plan de soutien de type "QE". En réalité, il a tellement insisté que certains observateurs trouvent cela suspect. Techniquement, les mesures devraient porter sur des rachats de bons du Trésor à court terme, alors que les opérations de QE ciblent les échéances plus longues.

En Europe, les discussions sur le Brexit n'ont rien donné pour l'instant. Et les dirigeants continentaux s'agacent. A Londres, la presse fait état de dissensions au sein du gouvernement de Boris Johnson : des ministres seraient prêts à démissionner en l'absence d'accord. A ce stade, la "méthode Boris" a tout du fiasco. Il reste trois semaines pour trouver une issue honorable.

L'animosité entre la Chine et les Etats-Unis à l'heure où les discussions sont censées reprendre pèsent sur les indicateurs avancés. Ils sont très hésitants en Europe autour de 7h00.

Les temps forts économiques du jour

Cap sur les Etats-Unis aujourd'hui avec l'étude JOLTS sur les ouvertures de postes (14h30) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30), avant une nouvelle allocution de Jerome Powell (17h00). Hier soir, l'EIA a relevé ses prévisions de production de pétrole aux Etats-Unis en 2019.

L'euro a repris un peu de terrain sur le dollar à 1,0963 USD. L'once d'or est proche de 1506 USD. Le pétrole ne varie guère non plus à 52,43 USD pour le brut léger américain WTI et à 58 USD pour le Brent de mer du Nord. Le T-Bond offre un rendement de 1,536% sur 10 ans. Le Bitcoin se négocie en baisse à 8143 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Jean-Dominique Senard proposerait de remplacer le directeur général de Renault, Thierry Bolloré, dont les jours seraient comptés aux commandes du constructeur, a appris Le Figaro. Le quotidien évoque aussi la facture de l'EPR qui devrait dépasser 12 Mds€ pour Electricité de France, à cause des soudures défectueuses. Plastic Omnium lance un avertissement à cause de la montée en cadence plus compliquée que prévu d'une usine en Amérique du Nord, tout en insistant sur le niveau élevé de son activité et de ses commandes. Une société détenue par un groupe de banques françaises a formulé une offre de reprise de Bourbon dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, a indiqué la société qui a demandé la suspension de son cours de bourse en attendant d'éventuelles offres alternatives et leur examen par le tribunal. Alstom émet 700 M€ d'obligations à sept ans à 0,25% d'intérêts. DBV Technologies veut lever jusqu'à 125 M$ aux Etats-Unis et en Europe. Elis cède IHSS au Royaume-Uni. Edenred Capital Partners investit dans la plateforme de gestion de flottes Avrios. Delta Plus Group rachète Odco. MND et Bouygues s'associent pour développer un nouveau système de transport urbain par câble. Atari confirme la poursuite du projet VCS selon le calendrier annoncé. Implanet, Scientific Brain Training et Median Technologies ont publié leurs comptes.

Un jury de Philadelphie condamne Johnson & Johnson à 8 Mds$ de réparations en faveur d'un plaignant accusant l'antipsychotique Risperdal d'avoir fait pousser sa poitrine. Twitter a présenté ses excuses après avoir utilisé à des fins publicitaires des numéros de téléphone et des adresses e-mail qui ne devaient servir qu'à sécuriser des comptes. Selon Bloomberg, le Credit Suisse songerait à revenir dans la banque privée aux États-Unis. Nissan a officiellement nommé Makoto Uchida pour remplacer Hiroto Saikawa au poste de directeur général, mission dans laquelle il sera épaulé par Ashwani Gupta, deux choix a priori favorables à l'Alliance avec Renault et Mitsubishi. Boeing n'a livré que 63 appareils au cours du troisième trimestre, contre 190 un an plus tôt, à cause des déboires du 737Max, toujours cloué au sol. GAM Holding aurait mis un terme à ses discussions avec des repreneurs, notamment Assicurazioni Generali, a appris Bloomberg, mais le groupe suisse a démenti peu après avoir tenu de telles négociations. United States Steel va lancer un plan d'économies. L'Arabie Saoudite pourrait introduire 1 à 2 % d'Aramco d'ici la fin de l'année sur son marché domestique. Les autorités réglementaires européennes et allemandes pourraient empêcher Juerg Zeltner de siéger au conseil de surveillance de Deutsche Bank sauf s'il démissionne de son poste chez KBL.