Dans une décision rendue mercredi, une cour d'appel fédérale a confirmé le rejet d'une action en justice intentée par un dénonciateur contre Johnson & Johnson, à titre de sanction pour l'utilisation abusive par les plaignants de documents confidentiels obtenus dans le cadre d'un litige connexe.

Le procès, qui accusait l'unité DePuy Orthopaedics de J&J d'avoir fraudé le gouvernement fédéral en commercialisant des implants de hanche défectueux, a été rejeté en décembre 2021.

J&J a nié avoir commis des actes répréhensibles.

Le juge américain Page Kelley, à Boston, a estimé en temps utile que les plaignants, deux chirurgiens orthopédiques britanniques qui ont servi de témoins experts dans un litige de masse sur les implants de hanche, ont violé les ordonnances du tribunal en utilisant des éléments de ce litige dans leur action en justice pour dénonciation.

Un groupe unanime de trois juges de la première cour d'appel du circuit des États-Unis a jugé que la décision de M. Kelley était justifiée à la lumière des preuves que les plaignants, Antoni Nargol et David Langton, ont utilisé à tort les informations confidentielles et ont tenté de brouiller les pistes. Les informations étaient protégées par une ordonnance de protection dans le cadre du litige de masse visant à empêcher la divulgation des secrets commerciaux de J&J.

"Nous estimons donc que le tribunal de district n'a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en constatant que (les plaignants) avaient, une fois de plus, violé les ordonnances de protection et en imposant la lourde sanction du rejet avec préjudice", a écrit Lara Montecalvo, juge de circuit, au nom de la commission. Le juge en chef David Barron et le juge Kermit Lipez se sont joints à Montecalvo.

J&J et un avocat des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'unité DePuy Orthopaedics Inc. de J&J a cessé de vendre ses implants de hanche Pinnacle en métal sur métal en 2013 après que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a renforcé sa réglementation sur les hanches artificielles.

Ces dispositifs ont fait l'objet de plus de 10 000 actions en responsabilité du fait des produits, regroupées devant un juge fédéral du Texas. Après avoir essuyé plusieurs verdicts défavorables de la part de jurys, J&J a accepté de régler des milliers de cas en 2019 pour un montant d'environ 1 milliard de dollars, bien que certains soient encore en suspens.

Nargol et Langton servaient de témoins experts pour les plaignants dans ce litige lorsqu'ils ont poursuivi DePuy en vertu de la loi fédérale sur les fausses réclamations (False Claims Act) en 2012. Ils ont affirmé que la société avait commercialisé les implants de hanche défectueux auprès de médecins peu méfiants, qui ont ensuite été remboursés par des programmes d'assurance maladie gouvernementaux.

L'affaire est United States ex rel Nargol et al v. DePuy Orthopaedics Inc et al, 1st U.S. Circuit Court of Appeals, No. 22-1047.

Pour les plaignants : Ross Morrison de Yankwitt

Pour J&J : Adam Tarosky de Nixon Peabody

