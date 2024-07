Johnson & Johnson a dépassé les estimations pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre mercredi, grâce aux ventes importantes de ses médicaments, notamment le traitement contre le cancer Darzalex et le médicament à succès contre le psoriasis Stelara.

Le chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars a dépassé l'estimation consensuelle de 22,3 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté de 2,82 $ par action a battu les attentes des analystes qui tablaient sur 2,70 $ par action.

Les ventes de Stelara ont augmenté de 3,1 % pour atteindre 2,89 milliards de dollars, dépassant l'estimation des analystes de 2,77 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les ventes de Darzalex ont augmenté de 18,4 % pour atteindre 2,88 milliards de dollars, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes de 2,86 milliards de dollars.

Le fabricant de médicaments basé dans le New Jersey a déclaré qu'il prévoyait désormais des ventes totales en 2024 de 89,2 milliards à 89,6 milliards de dollars, par rapport à ses prévisions précédentes de 88,7 milliards à 89,1 milliards de dollars.

J&J a également abaissé ses prévisions annuelles par action à une fourchette de 10 à 10,10 dollars, contre 10,60 à 10,75 dollars, pour tenir compte d'une augmentation de 5 cents liée à l'amélioration des performances et d'une diminution de 68 cents liée aux coûts des fusions et acquisitions, y compris l'achat de la société d'appareils médicaux cardiaques Shockwave, pour 13 milliards de dollars.

Cette opération fait partie des nombreuses transactions réalisées par J&J cette année, y compris l'achat en mai de médicaments expérimentaux contre les maladies de la peau, en deux acquisitions d'une valeur de 2,1 milliards de dollars.

Les ventes de l'entreprise de technologie médicale ont augmenté de 2,2 % pour atteindre 7,96 milliards de dollars, contre 7,79 milliards de dollars l'année précédente, mais n'ont pas atteint les estimations des analystes, qui tablaient sur 8,17 milliards de dollars.

STELARA FACE À SES CONCURRENTS

Les analystes s'attendent à ce que les ventes de Stelara dépassent les 10 milliards de dollars cette année, mais ce chiffre pourrait tomber à environ 7 milliards de dollars en 2025, date à laquelle pas moins de six copies proches du médicament devraient être lancées aux États-Unis.

Le directeur financier de J&J, Joe Wolk, a déclaré qu'il s'attendait à finaliser des contrats au cours des trois prochains mois qui détermineraient une couverture d'assurance favorable aux États-Unis pour le Stelara en 2025.

"Je vous rappelle que nous prévoyons toujours une croissance de nos activités pharmaceutiques malgré la concurrence des biosimilaires que nous prévoyons de rencontrer l'année prochaine", a-t-il déclaré.

Le Darzalex, un traitement contre le cancer du sang lancé en 2015, devrait rapporter plus de 11 milliards de dollars à J&J cette année, selon les analystes.

Malgré une baisse de 8,5 % par rapport au trimestre de l'année dernière, les ventes de l'Imbruvica, un médicament anticancéreux de J&J, ont atteint 770 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 718 millions de dollars.

La thérapie cellulaire anticancéreuse de la société, Carvykti, a généré des ventes de 186 millions de dollars, soit une augmentation de près de 60 % par rapport à l'année précédente, mais n'a pas atteint les 201 millions de dollars prévus par les analystes.

L'insuffisance de l'offre a limité les ventes de Carvykti, et la société s'efforce d'augmenter la capacité de production de ses usines du New Jersey et de Belgique.