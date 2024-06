Johnson & Johnson fait l'objet d'une nouvelle proposition de recours collectif visant à obtenir des dommages-intérêts et un suivi médical au nom de femmes chez qui un cancer a été diagnostiqué ou pourrait être développé à l'avenir, prétendument à la suite de l'utilisation de la poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc de l'entreprise.

L'action en justice, déposée lundi devant un tribunal fédéral du New Jersey, est la première à demander un suivi médical, c'est-à-dire des tests réguliers destinés à détecter le cancer à un stade précoce, au nom des utilisatrices de talc. Le groupe proposé pourrait comprendre des milliers de femmes, mais ne comprendrait pas les plus de 61 000 personnes qui ont déjà intenté des actions en justice pour dommages corporels concernant le talc de J&J, affirmant qu'il contient de l'amiante cancérigène.

J&J soutient que son talc est sûr, qu'il ne contient pas d'amiante et qu'il ne provoque pas de cancer.

Les cabinets d'avocats à l'origine de cette nouvelle affaire s'opposent à la proposition de J&J de régler la quasi-totalité des plaintes relatives au talc pour un montant de 6,48 milliards de dollars dans le cadre d'une procédure de faillite préétablie. Les mêmes cabinets poursuivent également une action collective distincte visant à obtenir une décision de justice bloquant la faillite.

La proposition de faillite doit être soutenue par 75 % des demandeurs de talc, avec une période de vote de trois mois se terminant le 26 juillet.

Erik Haas, vice-président mondial du contentieux de J&J, a déclaré dans un communiqué que les avocats des plaignants avaient intenté lundi une action en justice "sans fondement" pour faire échouer le plan de faillite parce qu'ils peuvent percevoir davantage d'honoraires en dehors de la faillite, faisant passer leurs propres intérêts avant ceux de leurs clients.

"Les cabinets de plaignants devraient cesser leur comportement obstructionniste et laisser leurs clients décider eux-mêmes s'ils acceptent l'offre en cours", a-t-il déclaré.

Les avocats opposés à l'accord ont nié être motivés par des honoraires plus élevés et ont déclaré que la proposition de faillite ne compenserait pas leurs clients de manière adéquate.

Chris Tisi, l'un des avocats à l'origine de la nouvelle action en justice, a déclaré dans un communiqué que la surveillance médicale était nécessaire parce que le "financement inadéquat" du plan de faillite "ne répond pas de manière réaliste aux besoins des femmes qui pourraient développer un cancer de l'ovaire à l'avenir en raison de l'utilisation passée de poudre de bébé".

La proposition de règlement et la nouvelle action collective concernent toutes deux des plaintes selon lesquelles le talc aurait provoqué des cancers de l'ovaire et d'autres cancers gynécologiques, ce qui représente la grande majorité des cas. Un plus petit nombre de plaintes ont été déposées par des personnes ayant développé un mésothéliome, dont la plupart ont été réglées.

J&J a déjà tenté à deux reprises, sans succès, de résoudre les plaintes actuelles et futures concernant le talc par la voie de la faillite.

Cette stratégie juridique, connue sous le nom de "Texas two-step", consiste à créer une filiale chargée d'absorber la responsabilité de l'entreprise en matière de talc, qui se déclare ensuite en faillite pour régler les affaires. Les tentatives précédentes ont échoué parce que les tribunaux ont estimé que la nouvelle filiale n'était pas en situation de "détresse financière" pour justifier la faillite.