NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) devrait commencer cette semaine une tournée de présentation aux investisseurs destinée à les convaincre d'acheter des actions de Kenvue, la société qui regroupe ses produits de santé grand public et doit être scindée cette année. Cette opération constituera un test pour le marché des introductions en Bourse (IPO), en plein marasme depuis un an.

Kenvue prévoit de commencer à rencontrer des investisseurs potentiels ce lundi, ont indiqué des personnes proches du dossier. L'objectif est de lever 3,5 milliards de dollars ou plus dans le cadre de l'IPO, en obtenant une valorisation proche de 40 milliards de dollars, ont précisé ces personnes.

Si J&J parvient à coter Kenvue en Bourse, le titre s'échangera sur le New York Stock Exchange sous le symbole "KVUE".

La division grand public de J&J comprend des médicaments en vente libre, des pansements, des produits pour bébés, comme le shampooing Johnson's Baby, et des marques de soin de la peau, comme Aveeno et Neutrogena. Kenvue a réalisé un chiffre d'affaires de 14,95 milliards de dollars l'année dernière, soit 15,7% des ventes totales de J&J.

L'IPO de Kenvue serait de loin la plus importante d'une année peu animée dans ce domaine.

J&J avait annoncé en 2021 qu'il séparerait son activité de produits grand public de sa division de médicaments sur ordonnance et de dispositifs médicaux.

La croissance des ventes de Kenvue devrait être modérée dans les années à venir, la société étant en concurrence avec des géants des biens de consommation tels que Procter & Gamble, les divisions de santé grand public de laboratoires pharmaceutiques tels que Bayer et Sanofi, et des sociétés comme Haleon, récemment scindée de GSK. La croissance annuelle des ventes de Kenvue devrait s'établir à 4% environ cette année, 2% en 2024 et 3% en 2025, selon les estimations des analystes interrogés par FactSet.

Après l'introduction en Bourse, J&J conservera dans un premier temps une participation majoritaire dans Kenvue. Le groupe prévoit toutefois de se défaire du reste de sa participation dans le courant de l'année.

-Corrie Driebusch et Peter Loftus, The Wall Street Journal

(Laura Cooper a contribué à cet article)

April 24, 2023