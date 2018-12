J.P. Morgan AM lance trois ETF obligataires et un ETF actions émergentes, tous gérés activement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

J.P. Morgan Asset Management annonce le lancement de trois ETF obligations d’entreprise et d’un ETF actions émergentes ESG, tous gérés activement et qui répliquent un indice enrichi par la recherche : EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF; EUR Corporate Bond 1-5yr Research Enhanced Index UCITS ETF; USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF et Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF.Ces 4 ETF, qui viennent renforcer la gamme existante, sont tous cotés aux places suivantes : London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra et Borsa Italiana.Les trois nouveaux ETF obligations d'entreprise de J.P. Morgan AM, gérés activement, se concentrent sur l'identification des opportunités les plus attractives, ajustées au risque, pour éviter aux investisseurs d'être systématiquement exposés à des risques non compensés, inhérents à l'investissement passif. Ce processus d'investissement sera enrichi par une recherche crédit propriétaire qui définit des notations de secteurs et de titres, sur la base d'une recherche fondamentale et de vues relatives sur les valorisations.L'équipe de gestion de portefeuille crédit investment grade de J.P. Morgan AM, qui s'appuie sur 20 analystes recherche crédit dédiés qui ont plus de 15 ans d'expérience en moyenne, est dirigée par Lisa Coleman qui a plus de 30 ans d'expérience sur le marché investment grade. Elle gère aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars d'actifs dans des portefeuilles investment grade qui intègrent les critères ESG. Le processus d'investissement corporate REI s'appuie quant à lui sur 9 analystes recherche quantitative, issus du groupe dédié à la recherche quantitative au sein de l'activité obligataire de J.P. Morgan AM, co-dirigé par Frederick Bourgoin et Bhupindr Bahra.