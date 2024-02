J.P. Morgan AM mise sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine

Le 08 février 2024 à 10:13 Partager

"Notre scénario de base pour l'économie américaine en 2024 repose désormais sur l'hypothèse d'un atterrissage en douceur qui échappe largement à la récession. La croissance américaine devrait s'incurver un peu en dessous de la tendance, avec une hausse modeste du chômage, ce qui devrait permettre à l'inflation sous-jacente de passer franchement et durablement sous la barre des 3%", souligne l’équipe multi-asset solutions de J.P. Morgan AM.



Pour le gestionnaire d'actifs, "l'économie est déjà bien engagée dans cette voie : bien que légèrement supérieure à la tendance (comme le reflètent les chiffres de PIB du quatrième trimestre), la croissance sous-jacente continue de ralentir de manière contrôlée vers son niveau tendanciel tandis que les pressions inflationnistes sont en train de s'atténuer de manière notable".



Certes, l'économie n'a pas encore réellement atterri et J.P. Morgan AM s'attend encore à quelques secousses en cours de route. Le gestionnaire d'actifs se pose alors la question : dans l'hypothèse d'un atterrissage en douceur, que se passe-t-il ensuite ?



Si l'économie américaine réussit son atterrissage en douceur, elle ne va pas redécoller à plein régime. Au contraire, pour soutenir l'expansion et modérer l'inflation, il faudrait que la croissance réelle décélère par rapport au rythme supérieur à la tendance qu'elle a affiché ces trois dernières années.



Cette croissance supérieure à la tendance s'explique en grande partie par la (re)création rapide d'un grand nombre d'emplois. À l'heure actuelle, l'augmentation des emplois non agricoles est de l'ordre de 160000 par mois, alors que la croissance de la population en âge de travailler n'expliquerait que 100000 de ces emplois.



En outre, J.P Morgan AM explique que "si la mauvaise nouvelle est le ralentissement de la croissance, la bonne nouvelle est la réduction du risque de récession à court terme et la possibilité d'un cycle économique beaucoup plus long. Si les États-Unis évitaient une récession en 2024, celle-ci ne serait pas automatiquement repoussée à 2025. L'expansion pourrait se poursuivre beaucoup plus longtemps, potentiellement pendant plusieurs années".