J. P. Morgan AM nomme un nouveau directeur de l’engagement pour la zone EMOA 08/02/2021 | 15:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires J.P. Morgan Asset Management annonce la nomination de Yo Takatsuki au poste de directeur de l’engagement pour la zone EMOA. Il sera chargé de diriger les efforts du gestionnaire d'actifs en matière de stratégie d’investissement durable dans la région EMOA, notamment en ce qui concerne la politique de vote, le dialogue avec les entreprises et le reporting extra-financier. À cette fin, il travaillera en étroite collaboration avec les gérants de portefeuille et les analystes de JPMAM sur toutes les catégories d'actifs.



Basé à Londres, Yo Takatsuki reportera à Jennifer Wu, Directrice mondiale de l'investissement responsable.



Avant de rejoindre JPMAM, il occupait le poste de responsable mondial de la recherche ESG et de l'engagement actionnarial chez AXA Investment Managers. Il a également passé sept ans chez BMO Global Asset Management, où il se consacrait à la gouvernance et à l'investissement durable. Avant cela, M. Takatsuki a exercé pendant près de dix ans différentes fonctions de producteur et journaliste de radio et de télévision, à la BBC, chez Bloomberg et CNBC.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue