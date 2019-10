J.P.Morgan AM: positionnement quelque peu prudent sur les actions par rapport aux obligations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Nous conservons un positionnement quelque peu prudent sur les actions par rapport aux obligations dans nos portefeuilles multi-asset ». Tel est en substance le propos de Sylvia Shen, stratégiste au sein de l’équipe multi-asset solutions chez J.P.Morgan Asset Management. Parmi les actions, l’experte entretient une préférence pour les Etats-Unis et le Canada, où elle decèle une certaine résilience des bénéfices.En parallèle, Sylvia Shen est sous-pondérée sur l'Europe et les marchés émergents, zones plus engagées dans le secteur manufacturier mondial et plus sensibles aux cycles commerciaux.