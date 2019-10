J.P. Morgan Asset Management conserve « une modeste sous-pondération des actions »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’économie mondiale est bloquée dans une phase de croissance inférieure à la tendance. Malgré la bonne santé du secteur de la consommation aux États-Unis, la faiblesse de l’industrie et du commerce international pèse sur les perspectives de la croissance mondiale et accentue les risques extrêmes. Tel est le constat de John Bilton, Directeur de la stratégie au sein de l’équipe multi-asset solutions, dans le dernier bulletin hebdomadaire de J.P. Morgan Asset Management.En conséquence, " nous conservons une modeste sous-pondération des actions, compte tenu des facteurs qui continuent de peser sur la croissance des bénéfices, et avons ramené le crédit en position neutre en raison d'une détérioration des fondamentaux des entreprises ", explique l'expert.Une petite surpondération du dollar américain au comptant offre quelques munitions en cas d'amélioration des perspectives, ajoute John Bilton.Au sein de l'allocation en actions, ce dernier préfère les Etats-Unis à l'Europe et aux marchés émergents et continue de faire preuve de prudence à l'égard des petites capitalisations, à propos desquelles les attentes de bénéfices apparaissent encore exagérément optimistes.John Bilton conclut : " les bons du Trésor américain sont notre marché souverain favori, tandis que sur le crédit, nous réduisons notre exposition au haut rendement américain et européen en faveur des obligations de qualité ‘Investment Grade' ".