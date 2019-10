J.P.Morgan Asset Management continue modestement de sous-pondérer les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Nous continuons modestement de sous-pondérer les actions et gardons un positionnement neutre sur la duration, détenons un peu plus de liquidités en dollar US et favorisons de façon importante notre penchant pour les actifs américains ». Tel est en substance le propos de Michael Akinyele et Tim Lintern, tous deux stratégistes au sein de l’équipe multi-asset solutions chez J.P.Morgan Asset Management. Les deux experts entretiennent par ailleurs un biais favorable à la qualité et à la croissance ainsi qu’une modeste orientation vers une baisse des taux.