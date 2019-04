Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

J.P. Morgan Asset Management annonce avoir étoffé sa gamme d’ETF BetaBuilders avec le lancement de JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF qui permet d’offrir une exposition large, et à faible coût, au marché des actions américaines. Ce nouvel ETF dispose d’une part de capitalisation et d’une part distribuante.Le portefeuille sera construit de façon à offrir une exposition diversifiée aux grandes et moyennes capitalisations du marché américain, similaire à d'autres indices boursiers largement utilisés sur la place, avec pour objectif de générer des résultats d'investissement proches de l'indice Morningstar US Target Market Exposure.Il est coté sur les places suivantes : London Stock Exchange (LSE), Deutshe Boerse Xetra et Borsa Italiana.