J.P. Morgan Asset Management lance ses premiers ETF actions ESG gérés activement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

J.P. Morgan Asset Management annonce le lancement le 16 octobre prochain de trois ETF actions ESG gérés activement, entièrement transparents et cotés sur les places suivantes : London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra et Borsa Italiana. Ces trois nouveaux ETF offrent aux investisseurs la possibilité de disposer de portefeuilles qui répliquent les indices et dont les caractéristiques sont similaires à leurs benchmarks respectifs (profil de risque similaire et même cadre de construction de portefeuille par exemple).Les investisseurs disposeront en plus d'un avantage informationnel par rapport à un investissement purement passif.Ces nouveaux ETF s'appuieront sur la solide expertise de J.P. Morgan Asset Management ainsi que sur un historique de performance éprouvé en matière d'investissement dit " Research enhanced index " (REI), à savoir un processus différenciant de sélection de titres s'appuyant sur une recherche propriétaire.Ces ETF intègreront également les critères ESG, de façon systématique et explicite ; ces critères feront dès le départ partie du processus de prise de décision d'investissement.De plus, ces trois nouveaux ETF actions gérés activement filtreront les titres en fonction du respect des règlementations et des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Les sociétés de certains secteurs, comme par exemple ceux de la fabrication d'armes controversées et du tabac, seront exclues.