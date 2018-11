Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés d'actions ont été l'objet d'un sell-off (mouvement de vente massif) pour la seconde fois cette année, provoqué de nouveau par les inquiétudes que suscite l'approche de la fin du cycle, observe J.P. Morgan Asset Management dans son dernier bulletin hebdomadaire. Si plusieurs aspects du contexte économique ont récemment déçu, la société de gestion ne pense pas que le flux des informations justifie en lui-même ce sell-off.J.P. Morgan Asset Management estime que c'est plutôt le ralentissement de l'évolution de plusieurs aspects du contexte économique qui est en cause, avec le resserrement régulier de la politique monétaire de la Réserve fédérale, le passage à vide des moteurs de croissance hors des États-Unis et la saison des bénéfices des entreprises amenant les investisseurs à s'interroger sur la pérennité de l'expansion actuelle.En lui-même poursuit le gérant, le sell-off des actions ne devrait pas fortement affecter les perspectives économiques et, du moins pour le moment, il ne semble pas à même d'empêcher la prochaine hausse de taux.J.P. Morgan Asset Management maintient sa préférence pour les actions américaines malgré leur rôle dans le déclenchement de ce sell-off, prévoyant que leur haute qualité devrait s'imposer d'elle-même dans l'éventualité d'un recul plus sérieux et plus durable.