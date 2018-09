J.P. Morgan Asset Management recrute un Responsable de la distribution ETF pour la France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

J.P. Morgan Asset Management a recruté Alfred Le Léon en qualité de Responsable de la distribution ETF pour la France. Cette nomination prend effet immédiatement. Basé à Paris, Alfred Le Léon sera en charge de la distribution ETF auprès des investisseurs professionnels.Il apporte au bureau français de la société de gestion une solide expérience dans la commercialisation des ETF et de l'écosystème dans son ensemble. Alfred Le Léon rejoint J.P. Morgan Asset Management en provenance de Deutsche Bank où il était en charge de la commercialisation de la gamme ETF Xtrackers auprès de gérants, distributeurs et clients institutionnels.Il a débuté dans l'industrie en tant que spécialiste produits ETF chez HSBC à Londres.J.P. Morgan Asset Management poursuit le développement de sa plateforme européenne ETF entamé en 2017 et continue de renforcer ses équipes de spécialistes et d'enrichir sa gamme de produits. La société souhaite aujourd'hui accélérer son développement en France en proposant aux investisseurs l'accès à des stratégies actives, strategic beta et passives au format ETF.Olivier Paquier, Responsable de la distribution ETF pour l'Europe Continentale chez J.P. Morgan Asset Management, déclare : " Nous sommes très heureux d'accueillir Alfred au sein de notre équipe et de pouvoir nous appuyer sur son expertise. Cela fait maintenant un an que nous travaillons à l'élaboration de notre plateforme internationale ETF, en nous assurant d'avoir les bonnes personnes et les produits adéquats pour répondre aux besoins de nos clients dans nos marchés clés. Ce recrutement s'inscrit dans la continuité de cette stratégie. "