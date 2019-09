Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après plus d'un an, le conflit commercial sino-américain ne se semble pas près de s'arrêter, son escalade récente repoussant l'espoir d'une résolution rapide, observe Sylvia Sheng, stratégiste au sein de l'équipe multi-asset solutions chez J.P. Morgan Asset Management. Les perspectives à court terme de l'Asie émergente sont toujours assombries par l'incertitude liée aux négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis.Selon la stratégiste, les perturbations à attendre dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des technologies et l'affaiblissement du renminbi risquent d'exacerber les pressions baissières sur les exportations de la région.Pour elle, bien que l'on puisse s'attendre à de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire et budgétaire dans la région, les mesures prises par la Chine restent surtout tournées vers son marché intérieur, ce qui limite leurs retombées positives pour le reste de la région.Au vu de l'orientation négative des risques et des incertitudes commerciales, J.P. Morgan Asset Management sous-pondère les actions émergentes. Dans l'ensemble, le gérant continue de faire preuve de prudence à l'égard des actifs risqués au sein de ses portefeuilles multi-actifs.