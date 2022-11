J.P.Morgan prévient que le Royaume-Uni va souffrir davantage et que le PIB va baisser l'année prochaine.

Le courtier voit le produit intérieur brut du Royaume-Uni chuter de 0,6 % en 2023, contre une hausse de 4,3 % cette année.

Le resserrement des politiques monétaires et fiscales, dans un contexte marqué par la pandémie et le Brexit, qui pèsent déjà sur la croissance du Royaume-Uni, selon J.P.Morgan, continuera de nuire à l'offre et à la demande.

Alors que le Royaume-Uni lutte contre une inflation élevée depuis des décennies, la Banque d'Angleterre (BOE) a augmenté son taux d'escompte de 75 points de base au début du mois. Un sondage Reuters indique une hausse plus modeste de 50 points de base lors de sa prochaine réunion en décembre, ce qui le porterait à 3,50 % d'ici la fin de l'année.

Lors de la réunion du 3 novembre, le gouverneur de la BOE, Andrew Bailey, a déclaré aux investisseurs, qui tablaient sur un pic autour de 4,70 %, que leurs paris sur une hausse des taux semblaient trop importants.

J.P.Morgan voit le taux d'escompte de la BOE passer à 4,25 % d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, notant que la politique fiscale devrait se resserrer avec un certain décalage et que le resserrement monétaire "prendra plus de temps à mordre que par le passé".

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a repoussé lundi les appels des entreprises à améliorer les liens commerciaux avec l'Union européenne et à libéraliser l'immigration pour aider à stimuler la croissance, affirmant que le Brexit avait déjà profité au pays.

Au début du mois, Barclays a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les économies développées se contractent tout au long de 2023, avec des récessions au Royaume-Uni et dans la zone euro débutant respectivement au troisième et au quatrième trimestre de 2022, tandis que Goldman Sachs a revu à la baisse les perspectives économiques de la Grande-Bretagne et a averti d'une récession plus profonde en 2023.