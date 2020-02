J. Safra Sarasin boucle 2019 sur un bénéfice en nette progression

Bâle (awp) - La banque privée J. Safra Sarasin a vu son bénéfice net bondir de près de 10% l'année dernière et affluer plus de 5,5 milliards de capitaux frais. L'établissement bâlois s'estime bien capitalisé et compte bien participer activement à un marché qui continue sa consolidation.

Le bénéfice net a atteint 380,2 millions de francs suisses, soit 9,5% de mieux qu'en 2018, a indiqué l'institut jeudi soir dans un communiqué, sans pour autant fournir plus de détails sur ses recettes.

Sollicité par AWP, le président du conseil d'administration Jürg Haller a toutefois laissé entendre que le scénario était similaire à celui que connaissent d'autres banques. "Les recettes issues des commissions ont augmenté, celles des opérations sur intérêts ont baissé", a-t-il poursuivi. Tout en reconnaissant que les taux négatifs constituent un problème, il n'a pas souhaité préciser quel était le seuil à partir duquel ces derniers étaient transférés à la clientèle.

Au cours de l'année écoulée, les avoirs sous gestion (AuM) ont bondi de 13% à 164,6 milliards de francs suisses, avec un afflux net d'argent frais de 5,6 milliards, le reste de la progression étant à mettre au crédit avant tout de l'évolution favorable des cours boursiers.

Le ratio coûts/revenus s'est détérioré, passant à 60%, contre 55% un an plus tôt. Le président de J. Safra Sarasin, qui a pris ses fonctions en septembre dernier, a expliqué que cela était dû essentiellement à la hausse des charges de personnel, insistant toutefois sur la solidité du ratio de fonds propres durs, qui au bouclement de l'exercice atteignait 31,3%, dépassant largement les dispositions réglementaires.

Acteur de la consolidation

La solide capitalisation de la banque devrait également lui permettre de participer au processus de consolidation de la branche en Suisse. A en croire M. Haller, l'établissement vise la croissance, mais sans y être forcé. Une acquisition doit répondre à certaines conditions et correspondre à "notre appétit du risque" ainsi qu'à la culture des collaborateurs et l'orientation client, a ajouté le dirigeant.

L'institut se trouve depuis 2018 dans le viseur de la justice helvétique. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a indiqué en octobre dernier avoir ouvert, en novembre 2018, une enquête dans le cadre du scandale de corruption autour du groupe pétrolier brésilien Petrobras et de l'entreprise de construction Odebrecht. J. Safra Sarasin s'est vu reprocher des défauts organisationnels, pour avoir omis d'empêcher la participation à la corruption de fonctionnaires étrangers et de graves actes de blanchiment d'argent.

M. Haller n'a pas voulu commenter une procédure en cours, mais a évoqué "une erreur qui appartient au passé" et exprimé sa confiance dans le fait "nous maîtrisons désormais les risques en matière de conformité fiscale, et nous répondons aux exigences des autorités de surveillance".

Interrogé sur l'impact du coronavirus, M. Haller a indiqué que certains collaborateurs basés dans des régions à risque comme Hong Kong ou Singapour, effectuaient leurs tâches à domicile, insistant sur l'importance d'assurer tant la sécurité des collaborateurs que la qualité des prestations envers la clientèle.

