J. Safra Sarasin finalise un rachat à Hong Kong et Singapour

Zurich (awp) - La banque J. Safra Sarasin a finalisé l'acquisition de l'activité de banque privée de la Banque de Montréal à Hong Kong et Singapour. Ce rachat, annoncé en janvier, est une nouvelle étape dans la stratégie de croissance internationale de la banque, selon le communiqué paru lundi.

Les succursales hongkongaise et singapourienne sont enregistrées et réglementées localement. Elles fournissent des services de banque privée et de gestion de fortune à des clients privés et institutionnels en Asie et dans le reste du monde.

