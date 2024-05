J. Safra Sarasin parie sur "un dollar fort pour plus longtemps sous Trump 2.0"

"Messieurs Biden et Trump ont tous deux adopté le protectionnisme commercial comme outil pour stimuler la production industrielle nationale et l'emploi", et "les conseillers commerciaux de M. Trump envisagent des stratégies pour dévaluer la monnaie s'ils revenaient à la Maison Blanche", mais "le mélange de politiques proposé risque fort de produire l'effet inverse, du moins à court terme", affirme J. Safra Sarasin. Les tarifs douaniers, les réductions d'impôts et les contrôles stricts de l'immigration sont des politiques qui, si elles étaient mises en œuvre, seraient inflationnistes".



Ces politiques "inciteraient probablement la Fed à maintenir une politique monétaire plus stricte qu'elle ne le ferait autrement".



"À plus long terme, cependant", J. Safra Sarasin perçoit "un risque qu'une nouvelle administration Trump compromette l'indépendance de l'institution, ce qui nuirait au dollar".