J. Safra Sarasin remanie son comité directeur, Daniel Belfer aux commandes

Zurich (awp) - La banque J. Safra Sarasin procède à une réorganisation de ses instances dirigeantes. Daniel Belfer a été nommé directeur général (CEO) en remplacement d'Edmond Michaan, qui assumera un nouveau rôle en tant que responsable de la stratégie du groupe, en plus de rejoindre le conseil d'administration de Chiquita, précise l'établissement bâlois jeudi soir.

Oliver Cartade prend quant à lui la tête de la division négoce, trésorerie et gestion d'actifs, jusqu'ici sous la direction de Daniel Belfer, et siégera aux côtés de ce dernier au comité directeur.

Titulaire notamment d'un brevet d'analyste financier, le nouveau patron a rejoint J. Safra Sarasin en 2000 et a travaillé pour "différentes entités du groupe", selon le communiqué.

Oliver Cartade dirige actuellement la succursale londonienne de J. Safra Sarasin (Gibraltar) et de la filiale européenne de gestion d'actifs du groupe. Diplômé de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, cet ancien de Kaufman et de Prudential est également titulaire d'une licence en économie et d'un MBA de l'Insead.

Les deux changement entrent en vigueur au 1er novembre.

