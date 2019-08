JACQUET METAL SERVICE : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC ODDO BHF

30 juin 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Jacquet Metal Service (Paris:JCQ) à Oddo BHF, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

34 889 titres

490 469,02 € en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

73 000 titres

377 936,24 € en espèces

Jacquet Metal Service est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le groupe développe et exploite un portefeuille de marques qui sont aujourd’hui au nombre de quatre : JACQUET (tôles quarto inox), STAPPERT (produits longs inox), Abraservice (tôles quarto anti-abrasion) et IMS group (aciers pour la mécanique). Avec un effectif de 3 291 collaborateurs, Jacquet Metal Service dispose d’un réseau de 111 centres de distribution dans 25 pays en Europe, en Chine et en Amérique du Nord.

Compartment B

ISIN : FR0000033904

Reuters : JCQ.PA

