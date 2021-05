JACQUET METALS : Résultats du 1er trimestre 2021

Chiffre d’affaires : 445 m€ (+7,8 % vs T1 2020)

EBITDA courant : 35 m€ (7,8 % du chiffre d'affaires)

Résultat net part du Groupe : 16 m€

JACQUET METALS (Paris:JCQ) :

Des performances solides

L’activité et la rentabilité du Groupe ont bénéficié à la fois d’une demande positivement orientée avec des volumes distribués en hausse de +6,6 % par rapport au 1er trimestre 2020 et de la hausse des prix des ma- tières premières.

Par rapport au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé progresse de 7,8 % (à 445 millions d’euros) et la marge brute de 24 % (116 millions d’euros représentant 26 % du chiffre d’affaires).

Dans ces conditions, l’EBITDA courant s’établit à 35 millions d’euros (7,8 % du chiffre d’affaires contre 3,9 % au 31 mars 2020) et le Résultat Net Part du Groupe à 16 millions d’euros.

Avec 23 millions d’euros de cash-flow d’exploitation générés au 1er trimestre 2021 le Groupe a consolidé sa structure financière avec un ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) de 24 % contre 28 % à fin 2020.

Au 2e trimestre 2021, les conditions de marché devraient être sensiblement équivalentes.

Dividende

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires du 25 juin 2021 la distribution d’un dividende de 0,40 € par action.

Le Conseil d’Administration du 5 mai 2021 présidé par Éric Jacquet a arrêté les comptes consolidés établis au 31 mars 2021.

m€ T1 2021 T1 2020 Chiffre d’affaires 445 413 Marge brute en % du chiffre d'affaires 116 26,1 % 94 22,8 % EBITDA courant 1 en % du chiffre d'affaires 35 7,8 % 16 3,9 % Résultat Opérationnel Courant 1 en % du chiffre d'affaires 28 6,2 % 7 1,7 % Résultat Opérationnel 27 6 Résultat net part du Groupe 16 0,2

1 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité disponible sur le site jacquetmetals.com.

Résultats du 1er trimestre 2021

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 445 millions d’euros, supérieur de 7,8 % à celui du 31 mars 2020 avec les effets suivants :

- volumes distribués : +6,6 % ;

- prix : +1,2 % par rapport au T1 2020 (+7,8 % par rapport au T4 2020).

La marge brute s’élève à 116 millions d’euros et représente 26,1 % du chiffre d’affaires contre 94 millions d’euros en 2020 (22,8 % du chiffre d’affaires).

Après prise en compte de 2 millions d’euros d’économies, les charges opérationnelles courantes* s’élèvent à 80 millions d'euros contre 78 millions d'euros au 31 mars 2020. L’augmentation est en lien avec la croissance des volumes distribués et de la rentabilité.

* hors amortissements (9) m€

L’EBITDA courant s’établit ainsi à 35 millions d’euros et représente 7,8 % du chiffre d’affaires contre 16 millions d'euros en 2020 (3,9 % du chiffre d’affaires).

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève quant lui à 28 millions d’euros (6,2 % du chiffre d’affaires).

Dans ces conditions, le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 16 millions d’euros contre 0,2 millions d’euros au 1er trimestre 2020.

Structure financière

Au 31 mars 2021, le Groupe a généré un flux de trésorerie d’exploitation positif de 23 millions d’euros.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s’élève à 360 millions (25,8 % du chiffre d’affaires) contre 332 mil- lions d’euros fin 2020 (24,3 % du chiffre d’affaires), cette augmentation étant principalement liée à la hausse d'activité et à la mise en place de paiements fournisseurs accélérés contre escompte en Allemagne (skonto).

Les investissements s’élèvent à 5 millions d’euros, comprenant notamment la construction d'un site en Italie pour la division JACQUET.

L’endettement net s’élève à 96 millions d’euros, contre 106 millions d’euros à fin 2020. Le ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) s’établit à 24 % contre 28 % fin 2020.

La trésorerie au 31 mars 2021 s’élève à 327 millions d’euros et les lignes de crédits à 732 millions d’euros (dont 309 millions non utilisées).

Résultats du 1er trimestre 2021

hors impacts IFRS 16

JACQUET Tôles quarto inox STAPPERT Produits longs inox IMS group Aciers pour la mécanique m€ T1 2021 T1 2021 T1 2021 Chiffre d'affaires 95 144 210 Variation 2021 vs. 2020 +8,9 % +9,7 % +6,2 % Effet prix -2,5 % +3,1 % +1,6 % Effet volume +11,4 % +6,7 % +4,6 % EBITDA courant 1 2 11 9 10 en % du chiffre d'affaires 11,3 % 6,1 % 5,0 % Résultat opérationnel courant 2 9 8 11 en % du chiffre d'affaires 9,1 % 5,7 % 5,1 %

1 Au 31 mars 2021, les activités hors divisions et l’application de la norme IFRS 16 - Contrats de location contribuent à l'EBITDA courant pour respectivement 0,2 million d’euros et 4 millions d’euros.

2 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité disponible sur le site jacquetmetals.com.

JACQUET

JACQUET est spécialisé dans la distribution de tôles quarto en aciers inoxydables. La division réalise 69 % de son activité en Europe et 25 % en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires s’établit à 95 millions d’euros contre 87 millions d’euros au 1er trimestre 2020 soit une évolution de +8,9 % :

- volumes : +11,4 % ;

- prix : -2,5 % (+6,5 % par rapport au T4 2020).

La marge brute s’élève à 32 millions d’euros et représente 33,9 % du chiffre d’affaires contre 26 millions d’euros au 1er trimestre 2020 (29,9 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 11 millions d’euros représentant 11,3 % du chiffre d’affaires contre 5 millions d’euros au 1er trimestre 2020 (5,6 % du chiffre d’affaires).

STAPPERT

STAPPERT est spécialisé dans la distribution de produits longs inoxydables principalement en Europe. La division réalise 42 % de ses ventes en Allemagne, premier marché européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 144 millions d’euros contre 132 millions d’euros au 1er trimestre 2020 soit une évolution de +9,7 % :

- volumes : +6,7 % ;

- prix : +3,1 % (+12 % par rapport au T4 2020).

La marge brute s’élève à 30 millions d’euros et représente 20,9 % du chiffre d’affaires contre 25 millions d’euros au 1er trimestre 2020 (19,2 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 9 millions d’euros représentant 6,1 % du chiffre d’affaires contre 6 millions d'euros au 1er trimestre 2020 (4,2 % du chiffre d’affaires).

IMS group

IMS group est spécialisé dans la distribution d’aciers pour la mécanique le plus souvent sous forme de produits longs. La division réalise 46 % de ses ventes en Allemagne, premier marché européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 210 millions d'euros contre 198 millions d’euros au 1er trimestre 2020 soit une évolution de +6,2 % :

- volumes : +4,6 % ;

- prix : +1,6 % (+5,9 % par rapport au T4 2020).

La marge brute s’élève à 54 millions d’euros et représente 25,8 % du chiffre d’affaires contre 43 millions d’euros au 1er trimestre 2020 (21,6 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 10 millions d’euros représentant 5,0 % du chiffre d’affaires contre 1 million d'euros au 1er trimestre 2020 (0,4 % du chiffre d’affaires).

Informations financières clés

Résultats

m€ T1 2021 T1 2020 Chiffre d’affaires 445 413 Marge brute en % du chiffre d'affaires 116 26,1 % 94 22,8 % EBITDA courant 1 35 16 en % du chiffre d'affaires 7,8 % 3,9 % Résultat Opérationnel Courant 1 28 7 en % du chiffre d'affaires 6,2 % 1,7 % Résultat opérationnel 27 6 Résultat financier (4) (4) Impôts sur les résultats (5) (2) Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle (1) (1) Résultat net part du Groupe 16 0,2

1 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité disponible sur le site jacquetmetals.com.

Flux de trésorerie

m€ T1 2021 T1 2020 Capacité d'autofinancement Variation du BFR 32 (9) 10 59 Flux de trésorerie d'exploitation 23 69 Investissements (5) (14) Cession d'actifs 0 0 Dividendes versés aux actionnaires de JACQUET METALS SA - - Intérêts versés (3) (3) Autres mouvements (5) (10) Variation de l'endettement net 10 43 Endettement net à l'ouverture 106 175 Endettement net à la clôture 96 132

Bilans

m€ 31.03.21 31.12.20 Écarts d'acquisition 66 66 Actif immobilisé net 155 154 Droits d’utilisation 67 70 Stocks nets 372 368 Clients nets 210 135 Autres actifs 92 91 Trésorerie 327 333 Total Actif 1 289 1 217 Capitaux propres 394 373 Provisions (y.c provisions pour engagements sociaux) 95 96 Fournisseurs 221 171 Dettes financières 423 439 Autres passifs 85 64 Obligations locatives 71 73 Total Passif 1 289 1 217

Résultats au 30 juin 2021 : 8 septembre 2021 18h00

JACQUET METALS est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux.

Le groupe développe et exploite un portefeuille de trois marques :

JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group aciers pour la mécanique

Avec un effectif de 2 857 collaborateurs, JACQUET METALS dispose d’un réseau de

106 centres de distribution dans 25 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Compartiment B - ISIN : FR0000033904 - Reuters : JCQ.PA - Bloomberg : JCQ FP

