JAGUAR NETWORK ENTRE AU CAPITAL DE HDSN ET CONFIRME SA VOLONTÉ DE SE POSITIONNER COMME L'UN DES LEADERS DE LA CONSOLIDATION IOT

L'hébergeur et opérateur national, Jaguar Network, entre au capital de HDSN (High Definition Sensors & Nanotech), concepteur de solutions IoT fabriquées en France. Cette participation se traduit par une augmentation de capital qui renforce les fonds propres et la capacité d'investissement de HDSN afin d'accompagner la mise sur le marché de son produit Spectre.

HDSN est un acteur spécialisé dans la fabrication, l'architecture et le design de capteurs à hautes performances dans des environnements intérieurs et extérieurs contraints. Analyse de la qualité de l'air, comptage, détection de gaz rares, modifications d'environnement physico-chimique ou edge computing sont les domaines d'excellence de l'entreprise dont la R&D et la fabrication sont réalisées en France.

Avec cet investissement Jaguar Network confirme sa volonté de poursuivre le développement de ses offres sur un marché des objets connectés en croissance exponentielle. En effet, le Big Data et l'IoT sont les deux piliers essentiels dans l'accompagnement à la performance numérique du monde B2B. Ils sont en complémentarité directe avec les métiers historiques de Jaguar Network que sont l'hébergement en datacenter, le cloud et les réseaux télécom. L'entreprise vise ainsi d'ici 2020 les gisements de croissance tels que les smart cities, l'industrie 4.0 et la e-santé au travers d'offres intégrées à très forte valeur ajoutée.



La collaboration entre les équipes de Jaguar Network et de HDSN, inventeur de l'analyseur de spectre physico-chimique, a permis l'intégration du capteur Spectre dans les datacenters. Ce dernier permet d'assurer une détection préventive des dysfonctionnements électriques à forte puissance.

Cette innovation utilise les dernières technologies: nanotechnologies, cloud, big data, IA et démontre la capacité à batir un objet connecté qui va radicalement accélérer le déploiement de la maintenance prédictive dans les environnements industriels exigeants.

« Au travers de cet accord stratégique avec HDSN, nous entendons accélérer les investissements en R&D couplés à des dépôts de brevets mondiaux et faire de l'industrie française un acteur avant-gardiste dans un monde en profonde transformation. »déclareKevin Polizzi, Président de Jaguar Network.« Les offres de la gamme smart visent à accélérer la mutation digitale des métiers avec un ROI immédiat et un impact fort sur la compétitivité de nos entreprises.».

« Nous nous réjouissons de ce partenariat industriel fort entre entreprises disposant du même ADN technologique. » explique Frédéric Bonnard, Président de HDSN.« Jaguar Network nous apporte ses compétences en matière de Cloud, télécommunication et sécurité informatique en parfait complément des innovations portées par les collaborateurs HDSN. Notre volonté commune est de créer un acteur français de référence dans le monde de l'IoT et d'adresser un marché mondial en partenariat avec de grands industriels européens. »

